Зараз тренди формуються з легкої руки інфлюенсерів. Вони мають настільки великий вплив на свою аудиторію, що кожен їхній аутфіт розбирають по поличках та намагаються відтворити на собі. В мережі зірки стрітстайлу активно демонструють поєднання легінсів з тренчем. Саме таке стильне комбо популярне цієї весни.

Зараз легінси на піку популярності. Раніше такий елемент гардеробу асоціювався з тренуванням у спортзалі, а зараз вони ввійшли у модний щоденний вжиток. Поєднанням джогерів з тренчем, а от легінси в парі з тренчем – виглядають дуже інстаграмно.

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Надихнутися на стильні образи можна на сторінках модниць Алісії Родді та Ребекки Джексон. Дівчата впевнено поєднують базові відтінки, створюючи нетривіальні колірні поєднання. Обирайте цього сезону шкіряний тренч, як у Алісії, або класичний тренч, як у Ребекки.

Емілі Шак одягає оливковий тренч із замшевими легінсами відтінку аспарагуса з розрізами внизу. Врівноважили такий look сумка в тон та базові кеди.

Модниця з Гамбурга Марі фон Беренс робить ставку на black total look. Довге пальто чорного кольору вона поєднує з легінсами, сумкою та черевиками на масивній підошві.

Такий образ ідеально підійде для мінливої погоди. Замість пальта ви можете обрати чорний тренч, який також вважається досить стильним та цікавим рішенням на противагу класичному бежевому.