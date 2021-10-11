Кім Кардашян продовжує зачаровувати прихильників розкішними образами. Знаменитість зараз перебуває у Нью-Йорку та щодня потрапляє в об’єктиви папараці.

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Відомо, що представниця сімейства Кардашян стала ведучою культового вечірнього шоу Saturday Night Live. У суботу, 9 жовтня, Кімберлі дебютувала на популярному каналі NBC.

Після останньої репетиції знаменитість підловили папараці у довгому рожевому пуховику, який створив Демна Гвасалія. Вона також приміряла чоботи-лосини блискучого сірого кольору на підборах з довгим гострим носком.

Її образ довершила мінімалістична сумка, рожеві рукавиці, масивні сережки та коричневі сонцезахисні окуляри. Папараці вчергове підловили Кім Кардашян поруч з Каньє Вестом, коли вони сідали в машину.



Ефектний образ Кім Кардашян / Фото з Getty Images

Вже на афтепаті знаменитість приміряла обтислий комбінезон зі спандексу яскравого рожевого кольору, в якому вже були вбудоване взуття на підборах.Зверху Кім одягнула рожеву шубу з пір’ям у стилі диско.



Ефектний образ Кім Кардашян / Фото з Getty Images