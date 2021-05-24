Цього сезону рожевий та всі його відтінки просто на піку популярності. У своїх колекціях дизайнери зробили ставку на ніжні та романтичні відтінки, які вдало вписуються у будь-які образи та поєднуються не лише соло, але з іншими яскравими та пастельними кольорами.

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У колекції весна – літо рожевий з’явився у колекціях брендів Prada, Raf Simons, Chloé, Valentino, Chanel, Jacquemus та багатьох інших.

Вперше рожевий колір з'явився у 1937 році. Його придумала італійська модельєрка Ельза Скіапареллі. Її яскраво-рожевий відтінок був шокуючою новинкою в той час. Миттєво подіуми забарвилися в рожевий: одяг, взуття, аксесуари, прикраси і навіть косметика під брендом Elsa Schiaparelli були неймовірно бажаними.

Радимо вам звернути увагу на рожеві сорочки розміру оверсайз, світло-рожеві джинси та карди гани. Також особливу увагу заслуговують топові головні убори весни – бейсболка, панама та хустинка. Якщо ви любите яскраві акценти – одягайте жакет рожевого кольору та міксуйте його з пастельними кольорами.

Шведська модель Ельза Госк обирає цього сезону рожеву сорочку розміру оверсайз, який носить соло, замість сукні. На прогулянку з донечкою знаменитість одягнула рожевий в’язаний костюм з трендовим квітковим принтом.

Інфлюенсерка Леоні Ганне для важливого виходу приміряла жакардовий рожевий жакет від Chanel в парі з білими штанами палаццо.

Португальська стилістка Софія Коельо додає до своїх аутфітів аксесуари – рожеву сумку та чохол до телефона.

Британська модниця Алісія Родді для прогулянок обирає яскравий подовжений рожевий жакет оверсайз, який поєднує з міні шортами.

Французька архітекторка Жюлі Феррері гуляє вуличками містечка Аяччо у рожевій сорочці та сумці-багеті від Coach.

Модниця Гейлі Бібер для світських виходів обирає жакардовий костюм, який складається з мінісукні без бретельок та жакетом.

Дизайнерка популярного бренду CULTNAKED Мері Фуртас поєднує рожеву сорочку з чорними шкіряними штанами та оранжевими туфлями-човниками з нової колекції від Prada.

Бразильська модель Жизель Олівейра для вечірніх прогулянок приміряла мінісукню рожевого кольору з численними розрізами.

Німецька блогерка Соня Лисон підбирає до образу важливий аксесуар – захисну маску рожевого кольору.

Данська модниця Емілі Сіндлев любить вбрання у стилі колорблокінг, тож до зеленого подовженого жакета підібрала рожеві штани з підкатами.

Переможниця всеукраїнського конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт" 2014 року Анна Андрес рожеву сорочку одягає під купальник та солом’яний капелюх.