Топ з відкритою спиною – сексуальний хіт інстаграму: як його носять модні блогери

Кожен модний блогер не опускає можливості одягнутися у трендову та стильну річ. В інстаграмі відбувся справжній бум одного елементу гардеробу – топа з відкритою спиною, який вже встигли приміряти всі інфлюенсерки та навіть супермодель Кендалл Дженнер.

Ще на початку зими представники визначили найсексуальнішу сукню року з відкритою спиною. Згодом в мережі все частіше почали з’являтися водолазки зі спокусливими вирізами в зоні декольте, а інфлюенсери вподобали собі топ із зав’язками, що повністю відкриває спину.

Зверніть увагу 50-річна супермодель Наомі Кемпбелл оголила груди у відвертій фотосесії: гарячі кадри 18+

Відкрита спина – тренд 2021 року. Вбрання з вирізами на спині показали у своїх колекціях Givenchy, Victoria Beckham, Dion Lee та багато інших брендів. Ефектним втіленням цього тренду став укорочений лонгслів із зав'язками на спині від невеликого американського бренду Are You Am I.

Бренд запустила блогерка Румі Нілі у 2014 році в Лос-Анджелесі. Спочатку бренд спеціалізувався лише на футболках та купальниках, втім вже зараз бренд Are You Am I представляє шовкові костюми, трикотажні сукні та топи з вирізами та зав’язками. Їхній топ Saia з відкритою спиною став справжнім хітом.

Такий топ одягнули не лише модні інфлюенсерки в інстаграмі. Восени модель Кендалл Дженнер каталася в цьому топі на каділаку в Малібу.



Кендалл Дженнер у топі Are You Am I / Glamour

Топ вже встигли скопіювати десятки брендів та інтерпретувати на свій манер, тому схожий варіант в магазинах мас-маркету знайти досить легко. Трикотажні топи із зав’язками добре поєднуються з джинсами, шкіряними штанами, масивними черевиками та кросівками.

Ошатні топи з шовку та атласу комбінують з вечірніми сумками, чоботами на підборах, чи джинсах в парі з туфлями.