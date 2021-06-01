Літо – одна з найулюбленіших пір року усіх модниць. Вже непотрібно вдягати купу теплих речей й нема потреби думати-гадати, як правильно стилізувати пуховик. Проте, постає інша проблема – що носити улітку, аби бути в тренді.

До слова Тренд літа – квітковий принт: як його стильно адаптувати в гардероб

Солом'яний капелюх

Один із найбільших атрибутів стилю бохо – солом'яний капелюх впевнено вривається у тренди літа 2021. Цей головний убір додасть у будь-який образ нотки романтики й грайливості. Такий капелюшок чудово поєднається з легкою сукнею чи атласною блузою й шортами.



Солом'яний капелюх – тренд літа-2021 / Фото Unsplash

Штани-палаццо

У 2021 році модельєри пропонують звернути свою увагу на речі, які не сковують рухи. Широкі штани як раз і полюбились багатьом модницям через комфорт і невимушеність. Штани-палаццо стануть відмінним вибором у жарку погоду. Ба більше вони гарно скомбінуються із топами, блузами й футболками. Особливого тренду на літній сезон 2021 набувають штани з лляної тканини.



Широкі штани: тренд літа-2021 / Фото Pinterest

Об'ємні сукні

Останнім "писком" моди стали об'ємні сукні та сарафани у стилі ляльки Барбі. Вітаються як і нейтральні відтінки, так і яскраві, до прикладу, фуксія чи смарагд. Такі плаття можна класично поєднати з підборами, а можна й "погратись" й підібрати до них спортивне взуття –кросівки або кеди.



Об'ємні сукні на літо 2021 / Фото інстаграм дизайнерки Наталії Сови

Принт у "горох"

Ретро знову повертається у вигляді "горохового" принту, який поєднує у собі і ніжність, і елегантність. Окрім суконь й блуз, візерунок polka dot актуально дивитиметься на костюмах, кардиганах, спідницях і шаликах.



Що носити улітку: принт у "горох"/ Фото Pinterest

Бандана

Цікавинку в стильний лук додасть й такий головний убір як бандана. Модниці, які бажають виглядати ефектно, із задоволенням доповнюють цим аксесуаром свої повсякденні, а іноді навіть святкові образи. Бандани можна обрати з будь-якого матеріалу і з різними принтами. Перевагою цієї хустинки є й універсальність – її можна пов'язати на шию, або ж зав'язати нею волосся.



Тренди літа-2021: бандана / Фото Pinterest