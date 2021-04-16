Gucci та Chanel: перелік люксових брендів, які найчастіше шукають в мережі

Читать новость на русском

Джерело:

Luxe Digital

Компанія Luxe Digital провела онлайн-дослідження, у якому з'ясувала, які бренди найчастіше шукають в пошуковій системі Google. Згідно зі списком, позиції лідерів займають Gucci, Chanel та Hermès.

Компанія проаналізувала 3000 пакетів даних з Google, відвідуваність вебсайтів і охоплення соціальних мереж, і таким чином склала перелік з 15 найпопулярніших люксових брендів в мережі. До уваги також бралось поєднання цінності бренду, частка пошукових запитів і обговорення у соціальних мережах.

До слова Буде вау: що відомо про колаборацію Gucci та Balenciaga

У дослідженні також з'ясувалось, що частка купівлі речей розкоші в інтернеті зросла майже вдвічі і досягла 23% від загального обсягу продажів у 2020 році (у порівнянні з 12% у 2019 році). Дослідники також прогнозують, що до 2025 року майже третина світових продажів буде здійснюватися через інтернет.

15 найпопулярніших фешн-брендів

  1. Gucci
  2. Chanel
  3. Hermès
  4. Dior
  5. Louis Vuitton
  6. Rolex
  7. Tiffany
  8. Prada
  9. Versace
  10. Armani
  11. Valentino
  12. Balenciaga
  13. Cartier
  14. Burberry
  15. Omega


15 найпопулярніших фешн-брендів / Скриншот із сайту Luxe Digital

Чому Gucci – найпопулярніший бренд?

Вже четвертий рік поспіль компанія випереджує інші модні марки. У 2020 році продажі бренду через інтернет зросли на 70%, втім, компанія втрачає популярність у мережі – пошукові запити Gucci у 2021 році впали на 13%.

У компанії зазначають, що італійський бренд Gucci постійно експериментує та не боїться інновацій у діджитал-сфері, особливо це стосується різноманітних цифрових подарунків, онлайн-примірок та віртуальних показів колекцій. Gucci робить ставку на екологічність, безгендерну моду і підтримує інші тренди сталого розвитку. З брендом прагнуть вступати у співпрацю інші бренди та знаменитості.