Компанія Luxe Digital провела онлайн-дослідження, у якому з'ясувала, які бренди найчастіше шукають в пошуковій системі Google. Згідно зі списком, позиції лідерів займають Gucci, Chanel та Hermès.

Компанія проаналізувала 3000 пакетів даних з Google, відвідуваність вебсайтів і охоплення соціальних мереж, і таким чином склала перелік з 15 найпопулярніших люксових брендів в мережі. До уваги також бралось поєднання цінності бренду, частка пошукових запитів і обговорення у соціальних мережах.

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У дослідженні також з'ясувалось, що частка купівлі речей розкоші в інтернеті зросла майже вдвічі і досягла 23% від загального обсягу продажів у 2020 році (у порівнянні з 12% у 2019 році). Дослідники також прогнозують, що до 2025 року майже третина світових продажів буде здійснюватися через інтернет.

15 найпопулярніших фешн-брендів

Gucci Chanel Hermès Dior Louis Vuitton Rolex Tiffany Prada Versace Armani Valentino Balenciaga Cartier Burberry Omega



15 найпопулярніших фешн-брендів / Скриншот із сайту Luxe Digital

Чому Gucci – найпопулярніший бренд?

Вже четвертий рік поспіль компанія випереджує інші модні марки. У 2020 році продажі бренду через інтернет зросли на 70%, втім, компанія втрачає популярність у мережі – пошукові запити Gucci у 2021 році впали на 13%.

У компанії зазначають, що італійський бренд Gucci постійно експериментує та не боїться інновацій у діджитал-сфері, особливо це стосується різноманітних цифрових подарунків, онлайн-примірок та віртуальних показів колекцій. Gucci робить ставку на екологічність, безгендерну моду і підтримує інші тренди сталого розвитку. З брендом прагнуть вступати у співпрацю інші бренди та знаменитості.