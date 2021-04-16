Gucci та Chanel: перелік люксових брендів, які найчастіше шукають в мережі
Компанія Luxe Digital провела онлайн-дослідження, у якому з'ясувала, які бренди найчастіше шукають в пошуковій системі Google. Згідно зі списком, позиції лідерів займають Gucci, Chanel та Hermès.
Джерело:Luxe Digital
Компанія проаналізувала 3000 пакетів даних з Google, відвідуваність вебсайтів і охоплення соціальних мереж, і таким чином склала перелік з 15 найпопулярніших люксових брендів в мережі. До уваги також бралось поєднання цінності бренду, частка пошукових запитів і обговорення у соціальних мережах.
До слова Буде вау: що відомо про колаборацію Gucci та Balenciaga
15 найпопулярніших фешн-брендів
- Gucci
- Chanel
- Hermès
- Dior
- Louis Vuitton
- Rolex
- Tiffany
- Prada
- Versace
- Armani
- Valentino
- Balenciaga
- Cartier
- Burberry
- Omega
15 найпопулярніших фешн-брендів / Скриншот із сайту Luxe Digital
Чому Gucci – найпопулярніший бренд?
Вже четвертий рік поспіль компанія випереджує інші модні марки. У 2020 році продажі бренду через інтернет зросли на 70%, втім, компанія втрачає популярність у мережі – пошукові запити Gucci у 2021 році впали на 13%.
У компанії зазначають, що італійський бренд Gucci постійно експериментує та не боїться інновацій у діджитал-сфері, особливо це стосується різноманітних цифрових подарунків, онлайн-примірок та віртуальних показів колекцій. Gucci робить ставку на екологічність, безгендерну моду і підтримує інші тренди сталого розвитку. З брендом прагнуть вступати у співпрацю інші бренди та знаменитості.
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