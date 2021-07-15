Топ із зав’язками на талії – хіт літа 2021: добірка найкращих виробів

Шлейки, зав’язки та бретельки – один з гарячих трендів цього літа. Дизайнери прикрасили зав’язками не лише плечі, шиї та ключиці, але й вирішили обернути їх навколо талії створивши цікавий та стильний силует.

Цього сезону топи із зав’язками на талії відсилають нас до естетики нульових. Бренди переосмислили цей тренд та запропонували нові повсякденні рішення та варіанти для вечірніх виходів.

Цікаво Fashion-натхнення: 9 літніх образів Емілі Сіндлев, які ви захочете повторити

Одним з головних дизайнерів, який відродив тренд на топи із зав’язками став французький дизайнер Симон Порт Жакмюс. У своїй колекції Jacquemus весна-літо 2021 він представив лляну сорочку з двома витонченим шлейками.



Модні топи на зав'язках 2021 / Vogue

Такі топи чудово поєднуються зі штанами або спідницями міді. Їх комбінують з денімом у неформальному дрес-коді та ідеально вписують у вечірній гардероб. Бренд Christopher Esber у своїх колекціях представив десятки топів, суконь і спідниць зі звабливим акцентом бретельок на талії.



Модні топи на зав'язках 2021 / Vogue

Популярний шведський бренд Acne Studios запропонував одягати цього літа стильний оранжевий топ з довгими зав’язками, які треба обкрутити навколо талії. Для спекотного сезону підійдуть шкіряні мікротопи, які представили Krizia.



Модні топи на зав'язках 2021 / Vogue



Модні топи на зав'язках 2021 / Vogue

Всі дівчата, які встигли накачати рельєфний прес, можуть приміряти топ Versace в модних фруктових кольорах. Любителі класики можуть приміряти топи пастельних відтінків.



Модні топи на зав'язках 2021 / Vogue



Модні топи на зав'язках 2021 / Vogue