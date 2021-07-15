Цього сезону топи із зав’язками на талії відсилають нас до естетики нульових. Бренди переосмислили цей тренд та запропонували нові повсякденні рішення та варіанти для вечірніх виходів.

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Одним з головних дизайнерів, який відродив тренд на топи із зав’язками став французький дизайнер Симон Порт Жакмюс. У своїй колекції Jacquemus весна-літо 2021 він представив лляну сорочку з двома витонченим шлейками.



Модні топи на зав'язках 2021 / Vogue

Такі топи чудово поєднуються зі штанами або спідницями міді. Їх комбінують з денімом у неформальному дрес-коді та ідеально вписують у вечірній гардероб. Бренд Christopher Esber у своїх колекціях представив десятки топів, суконь і спідниць зі звабливим акцентом бретельок на талії.



Модні топи на зав'язках 2021 / Vogue

Популярний шведський бренд Acne Studios запропонував одягати цього літа стильний оранжевий топ з довгими зав’язками, які треба обкрутити навколо талії. Для спекотного сезону підійдуть шкіряні мікротопи, які представили Krizia.



Модні топи на зав'язках 2021 / Vogue



Модні топи на зав'язках 2021 / Vogue

Всі дівчата, які встигли накачати рельєфний прес, можуть приміряти топ Versace в модних фруктових кольорах. Любителі класики можуть приміряти топи пастельних відтінків.



Модні топи на зав'язках 2021 / Vogue



Модні топи на зав'язках 2021 / Vogue