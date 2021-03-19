Естонський дизайнер та репер Томмі Кеш та французький модний будинок Maison Margiela створили спільну колаборацію. У колекцію увійшла футболка, джемпер, домашні тапки у вигляді батонів та локшина швидкого приготування.

Колаборація Томмі Кеша та Maison Margiela вже доступна на сайті співака.

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Тапки-батони можна придбати за 95 євро, локшину – за 12 євро, світшот – за 100 євро та футболку за 55 євро.

У рамках співпраці з відомим брендом музикант випустив експериментальний трек Mute, який, за його словами, не схожий на те, що він створював раніше. Пісня, яка триває 3 хвилини і 30 секунд наповнена тишею.

"Для більшості з нас перебування в свідомості означає постійне бомбардування звуками. Щоденний шум вулиць, природи, будинків постійно приглушується тим, що привносить алгоритми. Замість співу птахів ми слухаємо подкасти або те, що було записано в останні 144 роки", – зазначив музикант.

За його словами, замість інформації про те, що дійсно нас оточує, наші вуха отримують нескінченний потік плати за ескапізм. Новини 24/7 – це постійне джерело тривожності. Під час пандемії споживання контенту все більше і більше замінює залишки "реальному житті", саме тому його трек нагадування тим, що інколи варто слухати тишу, бо вона прекрасна.