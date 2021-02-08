У Копенгагені завершився Тиждень моди, який пройшов у онлайн-форматі. Цього разу streetstyle-фотографи змістили фокус та замість гостей модних показів, взялися фотографувати місцевих мешканок.

Останнім часом Копенгаген славиться найкращим та найстильнішим стрітстайлом у світі. Особливої уваги заслуговують не лише гості показів, які декілька разів на день змінюють продумані образи, які мають всі шанси потрапити в хроніки стрітстайлу, але й звичайні мешканці, які одягаються також стильно.

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Які тренди фотографи підгледіли на Тижні моди в Копенгагені – дивіться у добірці.

Кольорова шкіра

Кольорова шкіра була особливо популярною минулого року, втім у 2021 не збирається втрачати своєї актуальності. До прикладу, шкіряні штани навесні будуть на піку популярності, а якщо вони будуть кольоровими – з ними легко створити образ у стилі колорблок.



Стильні образи скандинавок / Getty Images

Жакет з кросівками

Діловий та спортивний стиль популярність отримав ще навесні. Відтоді всі майстерно поєднують актуальний досі дует – класичний жакет та кросівки dad sneakers, які носять всі інфлюенсери.



Стильні образи скандинавок / Getty Images

Ланцюги

Данські модниці люблять аксесуари, а трендові ланцюжки не стали виключенням. Інфлюенсерки міксують до своїх образів різнокаліберні ланцюжки і не обмежуються лише одним акцентом.

Ланцюжки тріумфально повернулися кілька сезонів тому завдяки Деніелу Лі з Bottega Veneta і досі не збираються зникати з модних радарів.



Стильні образи скандинавок / Getty Images

Шкіряний тренч

Модниці, які вже вдосталь вигуляли класичні моделі у бежевих відтінках – роблять ставки на шкіряні тренчі у лимонному відтінку. Саме такий тренч найчастіше можна побачити на вулицях Копенгагена, у якому рідко з’являються сонячні промені.



Стильні образи скандинавок / Getty Images

Трикотажна сукня

Трикотажна сукня – улюблений елемент гардеробу дівчат. У ній легко ходити, адже вона не сковує рухів. Окрім цього, трикотажна сукня довжини міді чи максі на довгий рукав – ідеальний варіант на холодну пору року. Якщо сукня класичних кольорів, то її можна легко поєднати з чимось яскравим.



Стильні образи скандинавок / Getty Images