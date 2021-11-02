24-річна модель Тіна Кунакі завжди перебуває в центрі уваги. Знаменитість запрошують зніматися для обкладинок глянці зі всього світу, вона бере участь у різноманітних фотосесіях, відвідує світські вечірки та знімається в рекламних кампаніях для найвідоміших брендів.

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Український глянець L'Officiel запросив Тіну Кунакі прикрасити листопадовий номер, на якому манекенниця постала в ефектному образі.

Фотографом зйомки став Віктор Сантьяго, а за стиль відповідала Габріела Норберг, за незвичну зачіску відповідав Гарольд Джеймс.

"Героїнею обкладинки стала французька модель Тіна Кунакі, презентувавши своє нове амплуа. Зазвичай вона вибирає жіночні та елегантні образи, але цього разу перед нами розкривається інша, зухвала сторона особистості. Цей настрій передається у зйомці: від впевнених поз і погляду, що кидає виклик, до вільних фасонів та чітких ліній одягу", – йдеться на сайті українського глянцю.

На обкладинці глянцю Тіна Кунакі позувала у бежевому комбінезоні від бренду Jean Paul Gaultier та чорних шкіряних ботфортах. Образ знаменитості доповнювали масивні персні з чорного каменю від Cartier. Кучерява красуня постала перед камерою у незвичній для себе зачісці.



Тіна Кунакі позує для української обкладинки глянцю / Фото з L'Officiel