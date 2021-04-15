Тіна Кунакі засвітила груди в прозорій білизні: гарячі фото

24-річна французька модель та дружина актора Венсана Касселя не соромиться оголюватися перед камерою. Тіна Кунакі позувала на бразильському пляжі у відвертій білизні, показавши розкішну фігуру.

Відома модель опублікувала серію гарячих світлин на своїй особистій сторінці. Модель і молода мама Тіна Кунакі не має жодних комплексів, а її зірковий чоловік Венсан Кассель, схоже, не проти, щоб сексуальною обраницею захоплювався весь світ.

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Напередодні знаменитість знялася в кампейні літо – 2021 бренду білизни CUUP. Знімали Тіну Кунакі відомі фешн-фотографи Морган Лей та Джонні Кокрейн, які працюють в парі. Локацією для зйомки став піщаний пляж у Бразилії.

Модель позувала на заході сонця у бежевій білизні, а також у виробі з прозорого матеріалу. Тіна без вагань знялася у бюстгальтері, який оголює її груди. Довершила спокусливий образ біла сорочка оверсайз. Цими відвертими знімками вона поділилася у своєму інстаграмі. На кадрах Кунакі привабливо позувала та щиро посміхалася.

На інших кадрах модель позувала у білосніжній білизні на тлі пальм зі стильною зачіскою – французькими косичками. На одному зі знімків показано, як Тіні моделюють цю зачіску.

Знаменитості вдалось привернути увагу не лише до сексуального бюста, а й до підтягнутого тіла – довгих струнких ніжок і тендітної талії. Тіна Кунакі сміливо розставила ноги, демонструючи засмагу.