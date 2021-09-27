Тіна Кунакі замилувала дивовижним образом на вечері бренду Bvlgari у Мілані: фото

Відома французька модель Тіна Кунакі кілька днів перебувала у Мілані та відвідувала покази відомих брендів. В останній день модної події, знаменитість завітала на презентацію ювелірної марки Bvlgari.

Дружина Венсана Касселя опублікувала кілька стильних кадрів зі світського вечора у своєму інстаграмі, за яким слідкують понад мільйон прихильників манекенниці. Тіна Кунакі добре знається на трендах, тож вміє справляти враження своїми образами на оточуючих.

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На святкову презентацію прикрас Bvlgari з нової колекції весна – літо 2022 Тіна прийшла у чарівному платті-футлярі. Вона часто бере участь у рекламних зйомках бренду, тож одразу опинилася в центрі уваги фотографів.

Манекенниця обрала сукню з кутюрної колекції Alexandre Vauthier 2020 року. Вбрання ідеально демонструє струнку фігуру моделі. Верх плаття на тонких бретельках оздоблений бантиками, а низ – оборками, які додають сукні wow-ефекту. Доповнювали аутфіт мінімалістичні чорні босоніжки.

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Тіна Кунакі красувалася у прикрасах Bvlgari. Вона одягнула дорогоцінне кольє на шию та персні. Модель розпустила волосся та зробила легкі локони. Візажисти нафарбували повіки золотистими тінями, а губи – персиковою помадою для губ.



Стильний образ Тіни Кунакі / Фото з інстаграму



Стильний образ Тіни Кунакі / Фото з інстаграму