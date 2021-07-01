Тіна Кунакі зачарувала прихильників у Парижі розкішним образом від Jacquemus: фото

Відома французька модель Тіна Кунакі захопила прихильників новим образом у Парижі. Знаменитість прийшла підтримати свого друга Симона Порта Жакмюса у презентації нової колекції одягу.

Дружина Венсана Касселя потрапила у стильному образі в об’єктиви стрітстайл-фотографів. Тіна Кунакі добре знається на трендах, тож вміє справляти враження своїм образом на оточуючих.

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На показ улюблена гостя бренду Jacquemus приїхала у довгій вузькій спідниці чорного кольору, розшитій дерев’яним декором по всій тканині. Цей виріб дизайнер представив влітку 2020 року. Тоді спідниця привернула увагу стилістів та модниць зі всього світу.

Показ у пшеничному полі особливо вдало гармоніював з дерев’яними деталями. Вже через рік відома манекенниця приміряла виріб на собі в міських джунглях. У столиці моди спідниця виглядала так само ефектно, як і під час показу в полях.

Доповнила аутфіт 24-річна красуня чорною сорочкою на короткий рукав з глибоким декольте асиметричного крою.

Дизайнер одягнув модель у спідницю та бра, втім Тіна вирішила відмовитися від такого відвертого та сексуального доповнення до спідниці. Свій образ вона довершила чорними туфлями з гострим носком та відкритими пальцями Peep Toe і мінімалістичною сумкою від Jacquemus чорного кольору. Кучеряве волосся модель розпустила, а на обличчі зробила природний макіяж.

Ефектна парижанка в першому ряді затьмарила всіх гостей вибуховим образом. Модель привертала до себе увагу не лише вибором аутфіту, але й бездоганним пресом та стрункою фігурою. Дівчина щодня тренується, тож має чим похизуватися.



Розкішний образ Тіни Кунакі / Getty Images



Розкішний образ Тіни Кунакі / Getty Images