Тіна Кунакі та Венсан Кассель з'явилися на обкладинці глянцю Madame Figaro: неймовірне фото

Актор Венсан Кассель та модель Тіна Кунакі вперше за довгий час з’явилися на обкладинці французького глянцю Madame Figaro. Закохане подружжя донедавна тішило своїх прихильників розкішними кадрами з відпочинку у Бразилії, а тепер разом з’явилися на обкладинці.

Джерело: інстаграм Тіни Кунакі

Можна з впевненістю сказати, що зірковим подружжям захоплюються буквально всі, хоча на початку їхніх стосунків все було зовсім не так.

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Прихильники першої дружини Касселя – Моніки Беллуччі чомусь були впевнені, що роман з юною моделлю протриває недовго, адже актор старший за Тіну на 31 рік.

Втім закохані всім довели, що їхнє кохання справжнє та щире, тож вже 5 років тішать прихильників світськими виходами, фотосесіями для глянців та романтичними кадрами з відпочинку.

Мережу вже захопила нова зйомка Тіни та Венсана для глянцю Madame Figaro. Закохані ефектно позували на обкладинку глянцю в стильному вбранні.

Тіна позувала у білих подовжених шортах на зав’язках, майці та молочному жакеті. Венсан приміряв схожий образ: молочну сорочку, жакет та сині джинси. Закохані дивилися на камеру та ніжно трималися за руку.

Особливого шарму світлині надало кучеряве волосся Тіни та легкий макіяж. Візажисти підкреслили тінями повіки та нафарбували губи рожевою помадою.

Також для фотосесії закохані зробили декілька чорно-білих кадрів. Усміхнена Тіна позувала у білій майці та джинсах. Венсан перед камерою постав у сорочці в смужку та джинсах.