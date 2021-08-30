Тіна Кунакі та Венсан Кассель знялися у розкішній рекламній кампанії для бренду The Kooples

24-річна французька модель та 54-річний актор Венсан Кассель стали головними героями нової осінньої кампанії французького бренду The Kooples. Закохане подружжя вже вдруге знімається в чуттєвій фотосесії, від якої неможливо відвести погляд. Пара є амбасадором бренду з початку 2021 року.

Авторами чуттєвих та романтичних світлин, натхненних 80-ми роками, стали Морган Лей і Джонні Кокрейн. Стильні фотографії вже розлетілися мережею та завоювали любов у тисячі прихильників зі всього світу.

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Візажисти зробили Тіні ефектний макіяж, намалювавши очі мідними тінями, а губи – світло-рожевим блиском та коричневою помадою. На різних кадрах модель поставала з різними зачісками – у природних кучерях, з мальвіною та пучком ззаду.

Актор та модель позували у ніжних обіймах, презентуючи вбрання з капсульної колекції під назвою Tina for Vincent, яку створили за участі Тіни Кунакі. Разом з креативним директором бренду, бельгійським дизайнером Томом ван Дорпом манекенниця розробила лінійку унісекс з одягом та аксесуарами.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Паризький лейбл презентував вовняний костюм в клітинку, жакети чоловічого крою, теплі в’язані светри, куртку з бахромою, трикотажну сукню, оливковий тренч та базові водолазки класичних кольорів.

Пара познайомилася на відпочинку у 2015 році, а в серпні 2019 року вони стали чоловіком і дружиною. Подружжя виховує доньку Амазоні. Та попри те, що Кунакі молодша за чоловіка на 30 років, вони досі випромінюють одне до одного шалену любов та пристрасть, яку можна побачити на світлинах.



Венсан Кассель та Тіна Кунакі в рекламній зйомці / Фото з інстаграму Voguegram



Венсан Кассель та Тіна Кунакі в рекламній зйомці / Фото з інстаграму Voguegram



Венсан Кассель та Тіна Кунакі в рекламній зйомці / Фото з інстаграму Voguegram



Венсан Кассель та Тіна Кунакі в рекламній зйомці / Фото з інстаграму Voguegram



Венсан Кассель та Тіна Кунакі в рекламній зйомці / Фото з інстаграму Voguegram



Венсан Кассель та Тіна Кунакі в рекламній зйомці / Фото з інстаграму Voguegram



Венсан Кассель та Тіна Кунакі в рекламній зйомці / Фото з інстаграму Voguegram



Венсан Кассель та Тіна Кунакі в рекламній зйомці / Фото з інстаграму Voguegram



Венсан Кассель та Тіна Кунакі в рекламній зйомці / Фото з інстаграму Voguegram