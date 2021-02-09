Тіна Кунакі та Венсан Кассель знялися у першій рекламній кампанії: чуттєві фото та відео

Французька модель Тіна Кунакі та актор Венсан Кассель вперше знялися у рекламній кампанії. Закохане подружжя стало амбасадорами бренду одягну та аксесуарів The Kooples сезону весна-літо 2021.

Автором зйомки стала британська фотографиня Лора Коулсон. Венсан та Тіна не лише знялися у фотосесії, але й зробили свій внесок у створенні нової унісекс колекції Tina for Vincent, яка буде доступною в продажі вже з середини березня.

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Модель створила дизайн сумки, яку назвала своїм іменем Tina. Її можна буде придбати вже 22 лютого.

Закохані один в одного протягом п'яти років і одружені з 2018 року – чарівна модель. Тіна Кунакі і знаковий французький актор Венсан Кассель є втіленням зухвалої, бунтарської і харизматичною пари,

– відзначили представники бренду.

Тіна та Венсан знялися в неймовірно чуттєвих кадрах, а на відео можна помітити, як вони дуріють, обіймаються та весело проводять разом час.

На одному з кадрів Тіна постала без бюстгальтера, прикривши себе безліччю фірмових сумок.

Перед об’єктивом вона також постала у маскулінному піджаку, шортах та чорних туфлях на зав’язках. У руці вона тримала сумку The Kooples.



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На ще одній світлині Тіна позувала сидячи на дивані з випрямленим волоссям заплетеним у хвіст. Модель одягнула білу сорочку унісекс, а в руках тримала білу сумку з нової колекції.



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На спільних фотосесіях дивитися на щасливих та закоханих шалено досі одне в одного Тіни Кунакі та Венсана Касселя – одне задоволення.