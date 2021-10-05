Для створення кадрів Тіна позувала перед фотографом Віктором Сантьяго, а за макіяж красуні відповідав Гарольд Джеймс. Стилісти створили для моделі два розкішних образи.

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На першій обкладинці Тіна Кунакі позувала у білій сорочці та темно-зеленому тюрбані. Її образ довершило дорогоцінне кольє від ювелірного бренду BVLGARI.

Перед камерою француженка постала крупним планом обличчя. Візажисти зробили знаменитості природний макіяж, підкресливши пухкі губи прозорим блиском для губ. Кучеряве волосся манекенниці випрямили та вклали рівно.



Розкішна обкладинка глянцю для Elle Arabia / Фото з інстаграму Тіни Кунакі

На іншому кадрі модель приміряла на оголене тіло кашемірове пальто чорного кольору. Вона сексуально оголила плечі, продемонструвавши габаритне кольє з білого золота у вигляді зміїних звивин. Набір прикрас також складався з браслета. Образ знаменитості доповнили сережки з діамантами та великий фетровий капелюх.



Розкішна обкладинка глянцю для Elle Arabia / Фото з інстаграму Тіни Кунакі