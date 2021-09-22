Тіна Кунакі показала наймодніший светр осені: стильний образ француженки

Французька модель Тіна Кунакі вміє вражати на Тижнях моди своїми бездоганними образами. В очікуванні показу нової колекції від Prada, яка пройде в Мілані 24 вересня, манекенниця продемонструвала аутфіт, що складається з речей італійського бренду.

З 21 по 27 вересня у Мілані проходить традиційний Тиждень моди. Свої покази цього сезону проведуть Fendi, Prada, Versace, Giorgio Armani, Marni, Jil Sander і Blumarine. Свої колекції цього разу не покажуть Bottega Veneta і Gucci, обидва бренди вирішили провести покази пізніше.

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Тіна Кунакі обожнює італійські марки, тож вирішила прогулятися вулицями міста в чарівному образі. Модель зробила ставку на фактури, тож її наряд викликав у всіх захоплення.

Образ Тіни Кунакі

Дружина французького кіноактора Венсана Касселя одягнула білосніжний светр з цікавим декором. Виріб оздоблений об’ємними оверсайз-рукавами та сітчастою горловиною. Головна родзинка цього светра – довге пухнасте пір’я.

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24-річна знаменитість доповнила образ чорною мініспідницею та чорними чоботами на масивній підошві. Варто зазначити, що Тіна повторила на собі аутфіт моделі, яка дефілювала на показі Valentino Act Collection.

Образ довершила біла сумка від бренду із золотистою фурнітурою. Тіна зачесала волосся в пучок, на обличчі зробила природний макіяж з акцентом на губи. Їх знаменитість намалювала улюбленою коричневою помадою.



Стильний образ Тіни Кунакі / Фото з інстаграму моделі



Стильний образ Тіни Кунакі / Фото з інстаграму моделі