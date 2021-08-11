Тіна Кунакі похизувалася стрункою фігурою в сукні Jean Paul Gaultier: красиве фото

Знаменита французька манекенниця з італійсько-африканським корінням Тіна Кунакі похизувалася розкішною фігурою в обтислій сукні від популярного модельєра Жана-Поля Готьє.

Після світських вихідних на острові Капрі в честь благодійної програми UNISEF, супермоделі роз’їхалися Європою. Так, 24-річна модель Тіна Кунакі відправилася відпочивати на Ібіцу. Кілька днів тому вона демонструвала своє тіло в стильному купальнику, а згодом опублікувала серію кадрів в елегантній чарівній сукні.

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Красива дружина актора Венсана Касселя після народження доньки Амазоні, серйозно взялася за своє тіло, тож не уявляє й дня без спорту та фізичних навантажень.

Для походу в ресторан Тіна обрала фешенебельне плаття, яке підкреслювало її принади та струнку талію.

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На наймодніший курорт Європи манекенниця взяла з собою сукню від бренду Jean Paul Gaultier. Тіна одягнула бордово-м’ятну сукню у візерунок. Максимальна довжина виробу додавала образу особливої святковості.

Помпезне кучеряве волосся манекенниця розпустила, а на обличчі зробила улюблений макіяж, підкресливши очі золотистими тінями, а губи – помадою коричневого кольору. Бездоганний образ Тіна Кунакі довершила мінімалістичною сріблястою сумкою.

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Стильні образи Тіни Кунакі

– Тіна Кунакі прийшла на благодійний бал у чорній сукні з відкритим животом;

– Французька модель показала бездоганний шкіряний тренч у парі з неоновими туфлями;

– Тіна Кунакі зачарувала прихильників у Парижі розкішним образом від Jacquemus.