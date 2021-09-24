Тіна Кунакі підкорила Мілан костюмом-трійкою у смужку: бездоганний образ

24-річна французька модель Тіна Кунакі кілька днів тому прибула до Мілану на Тиждень моди. Учора ввечері, 23 вересня, знаменитість прийшла на показ Etro у бездоганному костюмі-трійці.

Молода дружина Венсана Касселя прибула на Milan Fashion Week, як гостя, а не модель. Ймовірно, дівчина братиме участь в показах у Парижі, де 27 вересня розпочинається Тиждень моди.

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Наразі Тіна Кунакі відпочиває у Мілані та відвідує покази. Манекенниця покрасувалася перед стрітстайл-фотографами у розкішному образі, який захопив всю увагу гостей, коли знаменитість шукала своє місце в першому ряді на показі Etro.

Образ Тіни Кунакі

На оголене тіло знаменитість одягнула жилетку, а зверху приміряла подовжений маскулінний жакет. Костюм довершували сірі штани у білу смужку широкого крою. Аутфіт манекенниці довершили білі туфлі з гострим носком.

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Тіна не взяла з собою головного аксесуару жінок – сумочки. Вона позувала перед фотографами запхавши руки в кишені. Такий костюм з широкими штанами та жакетом ніби з чоловічого плеча підкреслив жіночність і тендітність француженки.

Модель випрямила волосся та заклала передні пасма за вуха. Таким чином вона продемонструвала єдині прикраси, які на ній були – коштовні сережки. Візажисти зробили манекенниці насичений макіяж, нафарбувавши повіки сірими тінями, а губи насиченою темно-коричневою помадою з прозорим блиском.



Стильний образ Тіни Кунакі / Фото з Elle



Стильний образ Тіни Кунакі / Фото з Elle