Тіна Кунакі, Ірина Шейк і Саша Лусс: моделі показують ефектні образи в Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії, у місті Джидда, відбулося відкриття кінофестивалю Red Sea International Film Festival. На червону доріжку вийшли знамениті супермоделі Ірина Шейк, Тіна Кунакі, Саша Лусс та багато інших.

На всі кінофестивалі збираються не лише актори, продюсери та режисери, але й знамениті моделі та інфлюенсери. На відкриття першого в історії кінофестивалю Red Sea International Film Festival зібралася велика кількість знаменитостей, і всі вони вражали своїми бездоганними образами.

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Ірина Шейк і Тіна Кунакі з’явилися на червоній доріжці в закритих довгих сукнях, які властиві східній культурі. Ірина Шейк одягнула чорну сукню на довгий рукав, а Тіна Кунакі приміряла фіолетове плаття з накидкою на голові. На світський захід вона прилетіла з чоловіком Венсаном Касселем.



Стильний вихід зірок на червоній доріжці у Джидді / Фото з Getty Images



Стильний вихід зірок на червоній доріжці у Джидді / Фото з Getty Images

Запальна бразильська супермодель Алессандра Амбросіо любить оголювати своє тіло, тому вразила публіку білосніжною сукнею з глибоким розрізом на нозі. Модель Саша Лусс одягнула розкішне чорне плаття, що складалося з водолазки та спідниці з чорної тюлі, яку прикрашали маленькі кристали.



Стильний вихід зірок на червоній доріжці у Джидді / Фото з Getty Images



Стильний вихід зірок на червоній доріжці у Джидді / Фото з Getty Images

Модель-трансгендер Сара Сампайо приміряла обтислу чорну сукню довжини максі з бахромою, а Кендіс Сванепул одягнула біле плаття з 5-метровим шлейфом, який спадав з рукава.



Стильний вихід зірок на червоній доріжці у Джидді / Фото з Getty Images



Стильний вихід зірок на червоній доріжці у Джидді / Фото з Getty Images