На всі кінофестивалі збираються не лише актори, продюсери та режисери, але й знамениті моделі та інфлюенсери. На відкриття першого в історії кінофестивалю Red Sea International Film Festival зібралася велика кількість знаменитостей, і всі вони вражали своїми бездоганними образами.

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Ірина Шейк і Тіна Кунакі з’явилися на червоній доріжці в закритих довгих сукнях, які властиві східній культурі. Ірина Шейк одягнула чорну сукню на довгий рукав, а Тіна Кунакі приміряла фіолетове плаття з накидкою на голові. На світський захід вона прилетіла з чоловіком Венсаном Касселем.



Стильний вихід зірок на червоній доріжці у Джидді / Фото з Getty Images



Стильний вихід зірок на червоній доріжці у Джидді / Фото з Getty Images

Запальна бразильська супермодель Алессандра Амбросіо любить оголювати своє тіло, тому вразила публіку білосніжною сукнею з глибоким розрізом на нозі. Модель Саша Лусс одягнула розкішне чорне плаття, що складалося з водолазки та спідниці з чорної тюлі, яку прикрашали маленькі кристали.



Стильний вихід зірок на червоній доріжці у Джидді / Фото з Getty Images



Стильний вихід зірок на червоній доріжці у Джидді / Фото з Getty Images

Модель-трансгендер Сара Сампайо приміряла обтислу чорну сукню довжини максі з бахромою, а Кендіс Сванепул одягнула біле плаття з 5-метровим шлейфом, який спадав з рукава.



Стильний вихід зірок на червоній доріжці у Джидді / Фото з Getty Images



Стильний вихід зірок на червоній доріжці у Джидді / Фото з Getty Images