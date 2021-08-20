20 серпня Тіна Кароль прийшла у студію ранкового шоу на телеканалі "1+1". Прем’єра відбулася до 30-річчя Незалежності України. Виконавиця записала спільні пісні з гуртом KAZKA, Іваном Наві, Аліною Паш, Нікітою Ломакіним та іншими.

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Альбом "Молода кров" Тіна Кароль випустила при інформаційній підтримці Міністерства культури та інформаційної політики України. Разом з виконавицею до студії прийшов міністр культури Олександр Ткаченко. У ранковій програмі "Сніданок з 1+1" Тіна Кароль з’явилася у надзвичайно красивому аутфіті.

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Образ Тіни Кароль

Красуня обрала голубий костюм від бренду J'amemme. Виріб виконаний з плісированої шифонової тканини ручної роботи. Костюм складається з легкої блузи з ременем та довгих штанів. Бренд досить екологічний, тому не випускає вбрання партіями, а робить кожен товар індивідуально на замовлення. Коштує голубий костюм, який одягнула Тіна Кароль – понад 15 тисяч гривень.



Тіна Кароль у ніжному голубому костюмі / Фото з інстаграму Олександра Ткаченка

Образ співачка доповнила коричневими босоніжками на підборах та мінімалістичними сережками. Виконавиця розпустила волосся та вклала його рівно, а на обличчі зробила ніжний макіяж. Тіна намалювала повіки світлими тінями, підкреслила погляд чорними стрілками, а губи намалювала матовою коричневою помадою.



Тіна Кароль у ніжному голубому костюмі / Фото з інстаграму

Раніше голубий костюм від бренду J'amemme одягала 73-річна модель Мей Маск.