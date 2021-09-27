Тіна Кароль вразила образом у рожевій сукні з вирізами: розкішні кадри

Українська виконавиця Тіна Кароль знялася у новій фотосесії. Знаменитість приміряла розкішну рожеву сукню з вирізами від бренду 2WB з нової колекції.

Поп-діва Тіна Кароль любить приміряти на собі дизайнерські сукні від українських та закордонних брендів. Для бездоганної фотосесії співачка обрала сукню від вітчизняного бренду 2WB з нової колекції Polyhymnia, яке має грецьке походження та означає ім’я однієї з дев’яти муз, що звеличує, оспівує та надає сили.

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За задумом бренду, сміливі розрізи повторюють контури карт різних країн та материків, що об’єднують жінок усього світу.

Довга приталена сукня на довгий рукав підкреслила бездоганну фігуру знаменитості. Сукня оздоблена вирізами, які підкреслили струнку талію співачки.

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Під неймовірний образ Тіна Кароль підібрала бежеві босоніжки з гострим носком на зав’язках. Виконавиця продемонструвала розкішний образ стоячи, а також зробила кілька кадрів сидячи.

Волосся артистка випрямила та зробила ніжний макіяж. Вона намалювала повіки світлими тінями, підкреслила погляд чорними стрілками, а губи нафарбувала улюбленою червоною помадою.

Реакція мережі на образ Тіни Кароль

"Я втомилася вмлівати від твоєї краси";

"Шикарна жінка";

"Богиня";

"Занадто красива";

"Тіна, ти неймовірна".



Розкішний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки



Розкішний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки



Розкішний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки



Розкішний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки