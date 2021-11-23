Тіна Кароль випустила кросівки власної колекції для холодної пори року: стильні фото

Українська співачка Тіна Кароль серйозно захопилася створенням одягу та взуття. Цього разу вона продемонструвала нові кросівки власного бренду для холодної пори року.

36-річна виконавиця за останній рік активно долучається до створення речей. Рік тому, напередодні свят, бренд взуття Kachorovska разом зі співачкою створили капсульну колекцію до Нового року. Згодом Тіна почала співпрацю з Sammy Icon, брендом косинок D.Olya, а також випустила популярні колготки з надписом "Скандал" в колаборації з маркою Giulia.

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Вже влітку Тіна Кароль представила білосніжні кросівки від власного бренду, а для холодної пори року підготувала фанатам утеплений варіант коричневого кольору.

"Продовження лінійки взуття – утеплені кросівки для зими створені в оригінальному дизайні, будуть комфортним рішенням для тебе, яка живе в насиченому ритмі міста. М'яка замша і натуральне тепле хутро зігріє в холодну пору року", – написала Тіна Кароль в дописі.

У магазині Tina Karol Shop взуття представлене з 36 по 40 розмір та коштує 1990 гривень. У рекламній зйомці знялася сама Тіна Кароль. Вона позувала у студії в білосніжному топі та коротких шортах, накинувши зверху подовжений кардиган.

Знаменитість доповнила образ кросівками з нової колекції, поставши перед камерою у незвичній зачісці. Тіна зачесала хвіст та зробила ефектний макіяж в коричневих тонах.



Тіна Кароль випустила кросівки на зиму / Фото з інстаграму співачки



Тіна Кароль випустила кросівки на зиму / Фото з інстаграму співачки



Тіна Кароль випустила кросівки на зиму / Фото з інстаграму співачки



Тіна Кароль випустила кросівки на зиму / Фото з інстаграму співачки