У понеділок, 25 січня, українська співачка Тетяна Ліберман (справжнє ім’я та прізвище) святкує день народження. Виконавиці виповнюється 36 років. Fashion 24 вирішив розповісти, скільки коштує неймовірне вбрання артистки, яким вона підкорює українських глядачів та фанатів.

Джерело: 24 канал

Гардеробу найефектнішої знаменитості українського шоу-бізнесу може позаздрити будь-яка модниця.

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Тіна Кароль часто приміряє розкішні сукні з пікантними розрізами, підкорюючи публіку своїми неперевершеними образами. Популярна українська виконавиця любить одягати ефектні сукні, які декілька днів обговорюють не лише в мережі, але й її 2-мільйонна аудиторія в інстаграмі.

Спокусливі фото співачки швидко розлітаються мережею, тож артистка дедалі більше експериментує з образами, приміряє різні вбрання та перевтілюється. Тіна Кароль вміє у будь-якому вбранні підкреслити принади свого розкішного тіла, похизуватися сексуальністю та привабливістю.

Тіна Кароль не лише показує своє вбранням на сцені під час концертів, але й на телебаченні. Знаменитість є ведучою шоу "Танці з зірками" та тренером "Голосу країни". У гардеробі співачки представлені сукні не лише вітчизняних дизайнерів, але й закордонних, втім всі вони коштують не мало.

Ефектна білявка любить розкішно виглядати, тож кожен її образ обходиться їй у чималу суму. Скільки коштують сукні знаменитої української співачки – дивіться у матеріалі.

Скільки коштують сукні Тіни Кароль

Поп-діва українського шоу-бізнесу придбала блакитну сукню з пікантною зоною декольте та шифоновими рукавами з колекції Dolce & Gabbana. Обтислий спокусливий силует декорований шнурівкою, яка проходить через все плаття спереду. Виглядає такий образ дуже ефектно. На сайтах бренд-селлерів вартість такої сукні складає 3 645 доларів (102 тисячі гривень).



Скільки коштують розкішні сукні співачки / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Після перемоги в номінації "Балада року" за дует з Юлією Саніною з The Hardkiss, виконавиця одягнула привабливе вбрання. Вона постала у вбранні total black: кроптопі з довгими рукавами та спідниці довжини максі зі шнурівкою. Коштує виріб від Christopher Erber 990 доларів (27 тисяч гривень).



Скільки коштують розкішні сукні співачки / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Варто зазначити, що найулюбленішим дизайнером суконь Тіни Кароль є грузинський модельєр David Koma. Саме у його витворах можна побачити зірку найчастіше. Знаменитість одягнула розкішну вечірню сукню чорного кольору на бретельках, головна особливість якої – незвичайний декор з дзеркальних вставок, які переливаються під світлом софітів. Коштує таке вбрання 5800 доларів (162 тисячі гривень).



Скільки коштують розкішні сукні співачки / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Перед глядачами Тіна з’явилася у ніжно-бузковій сукні David Koma. Плаття декороване повітряними рукавами-воланами. Бандажна сукня вигідно обтиснула підтягнуті форми співачки, а смужки візуально подовжили її фігуру та зробили стрункішою. Ціна такої красивої сукні – 1270 доларів (35 560 гривень).



Скільки коштують розкішні сукні співачки / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Виконавиця любить підкреслювати свої бездоганні форми екстравагантними сукнями. Обтисла смугаста сукня від DION LEE з вирізом на животі і сріблястим бюстгальтером, який чудово підкреслив її сексуальне декольте коштує 690 доларів (19 320 гривень).



Скільки коштують розкішні сукні співачки / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Вже цього року на презентацію колекційного видання книги "Ukrainian Women in Vogue", де Кароль прикрасила обкладинку, вона вчергове з’явилася в образі від David Koma в чорно-рожевих тонах з елегантним декольте і шифоновою вставкою на животі. Приблизна вартість сукні становить 37 тисяч гривень.



Скільки коштують розкішні сукні співачки / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Для 8 ефіру шоу "Танці з зірками" зірка підібрала голлівудський образ. Тіна Кароль красувалась на паркеті в сукні від французького модельєра Александра Вотьє. Сукня звабливо облягала бездоганну фігуру Тіни Кароль, а стрази, якими розшита сукня, робили образ блискучим. Плаття з нової колекції коштує 200 тисяч гривень.



Скільки коштують розкішні сукні співачки / Фото з інстаграму Тіни Кароль

А от серед неймовірно стильних образів у шоу "Голос країни" складно було оминути увагою розкішну сукню Тіни Кароль від David Komа вартістю 36 тисяч гривень. Нюдова сукня в паєтках з глибоким декольте на тоненьких бретельках вигідно підкреслила сексуальні форми співачки.



Скільки коштують розкішні сукні співачки / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Одну з найдорожчих суконь Тіна Кароль одягнула для "Вечора прем’єр" з Катериною Осадчою від бренду Kristian Aadnevik. Виконавиця доповнила сукню босоніжками на високих підборах і сережками від Balenciaga. Обійшлася їй така сукня у 340 тисяч гривень.



Скільки коштують розкішні сукні співачки / Фото з інстаграму Тіни Кароль