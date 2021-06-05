Тіна Кароль розбурхала мережу відвертим образом у чорній сукні: фото

Українська виконавиця Тіна Кароль оприлюднила серію нових спокусливих фото. Вона позувала на підлозі у чорній обтислій сукні зі звабливими вирізами та відвертим декольте.

Тіна Кароль вкотре позувала у фотосесії для рекламної кампанії. Зірка невпинно хизується формами розкішного тіла та демонструє його у красивих аутфітах.

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Спокусливий look Тіни Кароль

Виконавиця позувала на камеру в довгій чорній сукні на широких бретелях, що мала вирізи на животі та відверте декольте. Вбрання вдало підкреслило спортивну фігуру Тіни, закцентувавши на всіх формах.

Такий look Кароль поєднала з чорними босоніжками на високих підборах. Волосся вона вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила макіяж з оригінальними чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах. Довершила образ красивим кольє, лаконічними сережками й чорним манікюром.

Артистка, як завжди, звабливо позувала, хизуючись не лише вбранням, а й принадами тіла, над яким вона щодня працює у спортивному залі, що розташований на території її власного заміського маєтку.



Спокуслива Тіна Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль



Спокуслива Тіна Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль



Спокуслива Тіна Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль