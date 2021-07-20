Тіна Кароль позує в трендовій косинці та сабо з власної колекції: ніжні фото

Виконавиця Тіна Кароль активно долучається до створення речей. За останній рік знаменитість випустила в колаборації з дизайнерами сабо та косинки, а нещодавно продемонструвала своїм фанатам кросівки. У трендовому головному уборі та красивому взутті Тіна зробила кілька кадрів у студії.

36-річна співачка кожного разу постає перед камерами у приголомшливих образах. Її аутфітами захоплюються безліч користувачів інстаграму, адже Тіна щоразу дивує фанатів красивими та стильними образами.

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Стильний образ Тіни Кароль

Виконавиця позувала перед камерою фотографа у салатовому костюмі від Helen Marlen Group, який складався з короткого топу та зжатих штанів. Такий look зірка поєднала з трендовим головним убором літа.

Тіна Кароль зав’язала на голові помаранчеву шовкову косинку від DOLYA, яку створила разом в колаборації з дизайнеркою Ольгою Дворянською. Ексклюзивна двостороння косинка з авторським принтом коштує 3500 гривень.

Стильний аутфіт виконавиця довершила сабо на підборах з голубого текстилю, які вона представила у колаборації з брендом Kachorovska. На сайті взуття від Тіни Кароль та Аліни Качоровської коштує 5200 гривень.

Артистка вклала волосся у легкі хвильки, а на обличчі зробила ніжний макіяж. Вона намалювала повіки пудовими тінями та зробила мінімалістичні стрілки. Пухкі губи знаменитість намалювала ніжною персиковою помадою.



Красивий образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму



Красивий образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму