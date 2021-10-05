Тіна Кароль позує у сітчастій прозорій сукні з конопель: дивовижний образ

Популярна співачка Тіна Кароль підготувала для своїх прихильників чимало стильних образів, які вона зняла у фотостудії. Виконавиця раз у кілька днів публікує наряди від українських брендів. У останньому дописі Тіна позувала у сітчастій сукні з відкритою спиною.

Нова серія кадрів Тіни Кароль видалася чуттєвою та сексуальною водночас. Знаменитість вміє вдало позувати перед камерою, тому у неї завжди виходять спокусливі кадри.

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Зйомку для співачки проводила фотографиня Ксенія Каргіна. Вона вже відзняла Тіну у кількох попередніх образах. Тепер знаменитість продемонструвала нові світлини.

Перед камерою українська поп-діва позувала у білосніжній сітчастій сукні, що складалася з топу на довгий рукав та довгої спідниці, з-під якої виднілася білизна Тіни. Родзинкою плаття стала відкрита спина, яка додавала образу сексуальності.

Новий виріб знаменитість обрала від українського бренду HEMPFUL, який створює одяг із органічно вирощених конопель.

Співачка позувала босоніж на тлі білого тюлю. Вона зробила на волоссі легкі локони, а на обличчі – природний макіяж.



Дивовижний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму



Дивовижний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму



Дивовижний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму