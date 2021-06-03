Тіна Кароль є однією з найпопулярніших артисток у вітчизняному шоу-бізнесі. Тому публіці завжди цікаво дізнаватися подробиці її особистого та творчого життя. Інколи виконавиця ділиться ексклюзивними деталями.

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Гардероб Тіни Кароль

Знаменитість під час відеоекскурсії своїм будинком показала величезну гардеробну кімнату. Тіна зазначила, що більша частина її одягу – це сценічне вбрання. Так само зі взуттям.

Щодо повсякденних аутфітів, то Кароль надає перевагу комфортному одягу. Співачка показала улюблений костюм.

Він ніби зібраний з латок. Відчуваю себе по-домашньому в ньому,

– зізналася виконавиця.

Ролик Тіна знімала в день репетиції кліпу на пісню "Скандал". Вона зазначила, що одягне саме той костюм, оскільки на майданчику буде багато фізичних навантажень і після важкого дня захочеться закутатися в щось тепле та почуватися по-домашньому.

Екскурсія маєтком Тіни Кароль: дивіться відео онлайн

Також Кароль показала коробки, у яких їй надіслала вбрання для примірок. Співачка поділилася, що є костюм, який вона ніколи не одягне. Артистка показала це вбрання і розповіла, що його шив дизайнер Леді Гаги. Однак інколи трапляються ситуації, коли доводиться повертати костюми. І це саме такий випадок.