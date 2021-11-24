Популярна українська співачка Тіна Кароль – це втілення жіночності та елегантності. Знаменитість часто з’являється перед камерами у спокусливих сукнях, блузах та комбінезонах. Вона часто робить ставку на жіночі образи, підкреслюючи свою бездоганну фігуру.

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В останньому дописі в інстаграмі, за яким стежить майже 2 мільйони прихильників, Тіна Кароль опублікувала кілька чарівних кадрів, які зробила у студії в стильному платті.

Чорне плаття – позачасова класика, яке ніколи не вийде з моди. Сьогодні чорні сукні – номер 1 на модному порядку денному, адже їх переваги залишаються такими ж, як і 90 років тому – вони роблять тіло візуально стрункішим, легко пов'язують денний і вечірній образи, а також є ідеальним тлом для експериментів з аксесуарами.

У студії Тіна позувала в обтислій чорній сукні довжини міді. Красуня доповнила аутфіт трендовими босоніжками на підборах на зав’язках. Співачка постала у мінімалістичному образі, розпустивши біляве волосся. На обличчя знаменитість нанесла природний макіяж. Зірка українського шоу-бізу зробила кілька ефектних кадрів з червоною слухавкою у руках.



Розкішний аутфіт Тіни Кароль / Фото з інстаграму



Розкішний аутфіт Тіни Кароль / Фото з інстаграму



Розкішний аутфіт Тіни Кароль / Фото з інстаграму