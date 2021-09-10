Тіна Кароль підкорила фанатів елегантним образом у костюмі-трійці: чарівні кадри

Співачка Тіна Кароль знялася у новій фотосесії. Вона показала своїй майже 2-мільйонній аудиторії стильні кадри в костюмі від українського бренду.

Тіна Кароль продовжує тішити шанувальників не лише музичними новинками, але й стильними зйомками у красивому вбранні. Нові кадри Тіна зробила у бізнес-просторі Creative State of Dnipro, позуючи перед фотографинею Наталією Курган. Саме вона найчастіше робить професійні світлини співачці.

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Образ Тіни Кароль

Тіна Кароль позувала перед камерою у білому костюмі-трійці, що складався з жилетки, жакета і широких штанів. Елегантний виріб з тонкими вертикальними смужками чорного кольору додавав образу офіційності та строгості. Костюм Тіна Кароль обрала від українського бренду Mazini.

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Під низ співачка одягнула чорну сорочку та доповнила аутфіт чорними туфлями-човниками. Тіна розпустила волосся та зробила ніжний макіяж. Вона підкреслила погляд чорними стрілками, а губи намалювала коричневою помадою.

Виконавиця позувала на широкому шкіряному дивані не лише сидячи, але й лежачи. Самодостатній look виконавиця не стала довершувати жодними аксесуарами.

Реакція мережі на образ

"Тіна в костюмах – це просто sugar mommy";

"Богиня!";

"Як же вам личать костюми";

"З розуму можна зійти";

"Тіна, яка ж ти красива!".



Стильний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки



Стильний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки



Стильний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки