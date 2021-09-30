Тіна Кароль одягнула трендові штани цієї осені: стильна фотосесія

Українська виконавиця Тіна Кароль любить презентувати на собі вбрання від українських брендів. Нещодавно вона продемонструвала звабливу сукню з вирізами української марки, а тепер показала новий аутфіт від бренду arutiunova.

Тіна Кароль почала частіше занурюватися у світ моди та пробувати себе у ролі дизайнера. Вперше вона представила свою першу колекцію взуття з українським брендом Kachorovska, потім створила трендові хустинки з українським брендом Dolya, а влітку представила кросівки власної марки.

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У гардеробі знаменитості налічується чимало вбрання від люксових брендів, втім все частіше виконавиця презентує на собі одяг, які створили наші дизайнери. В останньому дописі у своєму інстаграмі, Тіна Кароль опублікувала образ у трендових штанах цієї осені.

Образ Тіни Кароль

Співачка зробила серію кадрів у фотостудії. За стильні кадри відповідала фотографиня Ксенія Каргіна, яка знімала обкладинки для українських глянців Vogue, Harper's Bazaar, Elle.

Знаменитість одягнула бежевий топ з вирізами та доповнила образ штанами кльош, які будуть цього сезону на піку популярності.

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Мінімалістичний образ артистка підкреслила чорними босоніжками на підборах. Волосся Тіна Кароль випрямила та зробила фірмову укладку. Візажисти нафарбували повіки світлими тінями та підкреслили погляд чорними стрілками. Макіяж довершила коричнева губна помада.

Нові кадри Тіни Кароль захопили шанувальників, тож в коментарях вони написали їй безліч компліментів.

"Неймовірно красива";

"Ви на цій фотосесії така чарівна. Вам ідеально пасує цей красивий образ";

"Які гарні фото";

"Богиня";

"Просто шикарна, а які штани стильні!".



Модний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки



Модний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки



Модний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки



Модний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки