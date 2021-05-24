Тіна Кароль вже вдруге створює колаборації з брендами. Вперше вона представила свою першу колекцію взуття з українським брендом Kachorovska під назвою "Сама собі свято", а тепер вирішила створити модні хустинки.
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Стильні вироби знаменитість створила спільно з українським брендом Dolya. Дизайнеркою стильного головного убору, які носять всі світові модниці виступила сама співачка. Хустки, розміром 43 х 43, представлені у двох кольорах: чорному та помаранчевому. За авторську хустку прихильникам доведеться заплатити 1550 гривень.
Образ Тіни Кароль
Знаменитість зробила серію кадрів у фотостудії. За стильні кадри відповідала фотографиня Аліна Симоненко, яка тісно співпрацює з Тіною Кароль.
Співачка одягнула білий топ на тонких бретелях та доповнила образ світло-голубими широкими джинсами з необробленим низом. Ніжний літній образ Тіна довершила хустинкою з власної колекції помаранчевого кольору.
Мінімалістичний образ артистка прикрасила золотистими сережками та перснями. Візажисти нафарбували повіки сірими тінями, а губи намалювали коричневою помадою.
Нові кадри Тіни Кароль захопили шанувальників, тож в коментарях вони написали їй безліч компліментів.
- "Найкрасивіша";
- "Просто шикарна";
- "Дуже ніжна";
- "Просто суперова";
- "Тіночка, ви богиня";
- "Неперевершена красуня";
- "Сильно красива".
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