Нещодавно виконавиця Тіна Кароль випустила кросівки на зиму власної колекції. Вона представила утеплений варіант взуття імбирного кольору з овчиною. Такі кросівки ідеально підійдуть для холодної пори року.

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Українська поп-співачка любить носити не лише вбрання люксових та преміальних брендів, але й часто її можна помітити у виробах від українських дизайнерів. Напередодні білявка знялася у фотосесії, для якої обрала бездоганну куртку та джинси, які створили Антон та Ксенія Шнайдери.

Образ Тіни Кароль

Тіна Кароль одягнула бежевий обтислий топ, примірявши зверху голубу джинсову куртку оверсайз з овчиною. На низ знаменитість одягнула широкі джинси з глибокими розрізами по боках. Коштує така дизайнерська річ на сайті бренду 9990 гривень.

Тіна позувала перед камерами у різноманітних позах, демонструючи не лише свій ефектний образ, але й імбирне взуття, яке вона нещодавно випустила у продаж.

На нових світлинах Тіна постала у незвичній для себе зачісці, у якій вона почала останнім часом частіше виходити. Вона вклала чубчик та зачесала біляве волосся у хвіст. На обличчя візажисти нанесли світлі тіні на повіки, чорні стрілки та довершили мейкап коричневою помадою на губах.



Ефектна фотосесія Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки



Ефектна фотосесія Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки



Ефектна фотосесія Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки



Ефектна фотосесія Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки