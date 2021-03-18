Наприкінці 2020 року співачка Тіна Кароль випустила свою першу колекцію взуття спільно з українським брендом Kachorovska. Тепер знаменитість вирішила повторити успіх та вдалася ще до однієї колекції, цього разу – весняної.

Спільна колаборації Тіни Кароль та засновниці бренду Аліни Качаровської зачарувала багатьох поціновувачок витонченого та красивого взуття. Продовжуючи співпрацю, у бренду з’явилася капсульна колекція, що складається з сабо та мікросумки в трьох відтінках – рожевому, жовтому та хакі.

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"Однією з головних фішок взуття Tina Karol x Kachorovska є ідеальна колодка. Вона розроблена так, що каблук носити легко і не втомливо, а унікальний ремінець-гумка в сабо підлаштовується під будь-який підйом стопи, візуально робить щиколотку тоншою і витонченішою", – зазначає Аліна Качоровська.

Ремінець в сабо викладений вручну камінням. Він виготовлений за технологією, яка дозволяє ремінцю підлаштовується під будь-який підйом стопи. Сабо виготовлені із зносостійкого взуттєвого сатину від одного з найбільших італійських виробників текстилю.



Ідея колабороції – любов до себе

Ідея колаборації Tina Karol x Kachorovska залишилася незмінною – це любов до себе, сформульована як "Сама собі свято". Кампейн весняної колекції – історія про прийняття різних сторін своєї особистості.

У представленому відеоролику, який Тіна Кароль опублікувала у своєму інстаграмі, вона постала у ніжній голубій спокусливій сукні, презентуючи бездоганні сабо у квітковий принт.

Сабо вже можна придбати на офіційному сайті бренд Kachorovska. Коштує пара взуття Tina Karol x Kachorovska – 5 200 гривень, а мікросумка – 1500 гривень.



Тіна Кароль та бренд Kachorovska випустили спільну колекцію весняного взуття



Тіна Кароль та бренд Kachorovska випустили спільну колекцію весняного взуття



Тіна Кароль та бренд Kachorovska випустили спільну колекцію весняного взуття