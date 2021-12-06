Тіна Кароль анонсувала, що нове взуття буде доступне на сайті вже 7 грудня, втім напередодні опублікувала у своєму інстаграмі кілька ефектних світлин та привідкрила завісу нової колекції.

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Як завжди, реклама Тіни Кароль та бренду Kachorovska просто розкішна. Якщо минулого року виконавиця презентувала взуття у холодильнику та тарілках, то цього року до ефектної зйомки долучилася чорна кішка та бойфренд ляльки Барбі – Кен.

Перед камерою фотографа Тіна позувала лежачи у студії з чорною підлогою і тлом. Вона одягнула коротке плаття, масивне кольє з браслетом та нові босоніжки з білими перлинками. Фантастичний кадр вийшов завдяки чорній кішці, яка також позувала з виконавицею.

Співачка також презентувала босоніжки з перлинами на підборах. Тіна одягнула білу сукню і також продемонструвала стильний виріб в положенні лежачи.

"Ти пам'ятаєш, що Ти – сама собі свято? Підтвердь цю аксіому і цього Нового року!

Бомбезна нова колекція, я в захваті від неї. Будь найкрасивішою та зачаруй усіх, хай заздрять твоїм ніжкам,

– написала Тіна.



Дивовижна фотосесія Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки



Дивовижна фотосесія Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки



Дивовижна фотосесія Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки



Дивовижна фотосесія Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки

Унікальна фотосесія вразила прихильників Тіни. За інстаграм-сторінкою співачки стежить майже 2 мільйони людей, тож в коментарях посипалося багато приємних слів.