Тейлор Свіфт виграла премію BRIT Awards Global Icon у костюмі розшитому дорогоцінними нитками

11 травня у Лондоні на знаменитій арені O2 пройшла одна з найпрестижніших музичних премій BRIT Awards. Співачка Тейлор Свіфт номінувалася на премію 6 разів, втім лише цього року змогла здобути перемогу в особливій номінації Global Icon.

Під час пандемії виконавиця випустила два альбоми – Folklore ("Фольклор") у липні та Evermore ("Вічно") – в грудні. Перший був названий альбомом року на "Греммі" в Лос-Анджелесі.

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Всесвітньо відома американська співачка отримала визнання за "величезний вплив на музику у всьому світі, а також за неймовірний репертуар і досягнення сьогодні", – заявили організатори премії.

Варто зазначити, що Тейлор стала першою жінкою, яка отримала нагороду. Попередніми лауреатами були Елтон Джон, Девід Боуї та Роббі Вільямс.

Образ Тейлор Свіфт

На церемонію вручення Тейлор Свіфт одягнула бездоганний костюм від італійського бренду Miu Miu, який розшили дорогоцінними нитками. Він складався з топу на тонких бретелях та довгої спідниці.

Білявка розпустила волосся та зробила насичений макіяж. Вона нафарбувала повіки темними тінями та чорним лайнером. Мейк доповнили яскраво нафарбовані губи червоною помадою.

Розкішний образ співачка довершила сережками, численними сріблястими перснями на пальцях та мінімалістичним браслетом.



Тейлор Свіфт у костюмі Miu Miu / Фото з інстаграму Just Jared



Тейлор Свіфт у костюмі Miu Miu / Фото з інстаграму Just Jared