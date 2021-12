Тернопільський гурт TVORCHI знявся у колаборації Marc O'Polo: стильні фото

Український музичний гурт з Тернополя TVORCHI, заснований 2018 року саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні знялися у стильній фотосесії у колаборації з Marc O'Polo.

Скандинавський бренд Marc O'Polo у рамках глобального кампейну "IT'S ON US." разом із групою TVORCHI представив нову зимову колекцію. Зйомка пройшла у Васильківських Карпатах. Ландшафт казкових пейзажів повертає до головної ідеї колекції – єднання з природою.

Зверніть увагу Після смерті Вірджила Абло продажі бренду Off-White збільшилися у 18 разів

Головний меседж глобальної кампанії – "IT'S ON US." означає, що майбутнє планети залежить від кожного з нас, і вибір на користь усвідомленого гардеробу – маленький, але важливий крок на шляху до кращого майбутнього.

"Найкращий спосіб класно виглядати взимку – це згадати про багатошаровість в одязі, добре знайомий нам оверсайз. Головне, не боятись самовиражатись і обирати речі, які самим до вподоби. Тренди постійно змінюються, як і самі вподобання. Залишається незмінним тільки те, що ми любимо додавати простоту у свій стиль", – коментують TVORCHI.

Marc O’Polo показує, що зимовий гардероб може бути не лише зігріваючим, а й стильним. Серед речей колекції пуховик-трансформер, який можна носити як куртку, і як жилет, спортивні штани з органічного котону, шапки, вовняні светри, теплий верхній одяг, що захищає від вітру і вологи, а також взуття.



Гурт TVORCHI знявся у колаборації Marc O'Polo / Фото з прес-служби



Гурт TVORCHI знявся у колаборації Marc O'Polo / Фото з прес-служби



Гурт TVORCHI знявся у колаборації Marc O'Polo / Фото з прес-служби



Гурт TVORCHI знявся у колаборації Marc O'Polo / Фото з прес-служби



Гурт TVORCHI знявся у колаборації Marc O'Polo / Фото з прес-служби