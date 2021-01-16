Теплі сукні повинні з'явитися в гардеробі кожної модниці. Які моделі варто обирати та з чим їх поєднувати – читайте в матеріалі.

Багато хто вважає, що трикотажні сукні пасують лише дуже струнким дівчатам з ідеальними формами. Але це не так, пише Fashion 24.

Читайте також Як одягаються француженки взимку: 6 улюблених речей

Чарівні в'язані сукні, які стали трендом зими 2021 року, може дозволити собі кожна представниця. Головне, правильно вибрати фасон, довжину наряду та принт. Крім того, не забувайте про аксесуари, шарфики й взуття, які доповнять ваш образ.

Цікаві варіанти трикотажних суконь

Довгі в'язані плаття

В'язані до підлоги або трикотажні сукні виглядають вишукано та красиво. Обирайте в'язане плаття вільного крою, а доповнити його можна кедами або брогами.

Приталені фасони з високими розрізами – виглядають доволі інтригуюче. У 2021 році можна обирати плаття з цікавими в'язаними малюнками або з високою горловиною.

В'язані плаття-светри

Стильні плаття-светри – не залишать нікого байдужим. Коротка довжина сукні, вільний крій та елегантний пояс відмінно виглядатимуть з високими ботфортами. Носити в'язане плаття схожі на светр можна з пальтом або шубкою зі штучного хутра.

З чим можна носити такі сукні

кросівки;

високі чоботи;

парки;

косухи;

класичними пальтами;

тренчі.

Модні луки на зиму 2021 рік

На що потрібно звернути увагу перед тим, як купляти такі плаття:

силует – прямий, облягаючий, вільний;

довжину:

колір – найбільш універсальними є чорні, бежеві, сірі, хакі.