Український бренд одягу Darja Donezz презентував нову колекцію одягу, наповнену грайливим настроєм. До неї увійшли легкі сукні, жіночні блузи з об’ємними рукавами та класичні штани. Для створення вбрання дизайнерка Дарія Донець використовувала два види тканин: шифон і трикотаж.

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Головною героїнею кампейну стала ведуча популярного шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук. Саме вона надихнула дизайнерку на створення колекції.

Іванна має багаторічний досвід модельної кар’єри, зйомок у музичних кліпах, рекламних роликах та телевізійних проєктах. Також дівчина є володаркою титулу принцеса Віденського балу у Києві.

Дарія Донець неодноразово зізнавалася, що телеведуча для неї є справжньою музою, оскільки її романтична натура гармонійно корелює з тією ніжністю, яку транслює бренд Darja Donezz.

Перед камерою фотографа Іванна позувала у вбранні рожевого, чорного, синього та білого кольору. Це основна палітра, яка увійшли в лінійку одягу. Також колекція наповнена флористичними принтами, які є також знаковою рисою бренду.



Розкішна зйомка для нової колекції бренду Darja Donezz / Фото з Insider



Розкішна зйомка для нової колекції бренду Darja Donezz / Фото з Insider



Розкішна зйомка для нової колекції бренду Darja Donezz / Фото з Insider



Розкішна зйомка для нової колекції бренду Darja Donezz / Фото з Insider



Розкішна зйомка для нової колекції бренду Darja Donezz / Фото з Insider

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Розкішна зйомка для нової колекції бренду Darja Donezz / Фото з Insider