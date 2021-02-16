Цього року тенденція на різні елементи одягу бере свій початок з гардероба наших татусів. Популярністю вже користуються кросівки dad sneakers та широкі мішкуваті штани. Тепер серед аксесуарів набирає популярність модель окулярів, які люблять носити чоловіки.

Американські модні ЗМІ описують сонцезахисні окуляри, які вже скоро будуть на піку популярності, як частину потворної тенденції, що захопила міжнародні подіуми SS21.

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Трендові окуляри належать до стилю унісекс, втім саме таку модель можна найчастіше помітити на обличчях наших татусів.

Miu Miu, Bottega Veneta та Balenciaga, серед інших моделей сонцезахисних окулярів, представили такі, які на перший погляд можна сплутати з парою практичних та спортивних окулярів Oakley, які були елементом спортивного аутфіту чоловіків у середині 40-х років.

Якщо ви хочете виглядати в новому сезоні трендово, і плануєте доєднатися до частини модниць, які підхоплюють останні тенденції, то зверніть увагу на "татусеві" окуляри, які найбільше представляли у весняно-літніх колекціях.

Обирайте окуляри з товстими лінзами, що супроводжуються пластиковою оправою. Miu Miu, Bottega Veneta та Balenciaga представили сонцезахисні окуляри в білому, м’ятно-зеленому та червоному кольорах.



Окуляри Bottega Veneta / Costume