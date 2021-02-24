Світлана Тарабарова вразила мережу cміливим костюмом з екошкіри: стильний образ

Українська співачка Світлана Тарабарова любить публікувати в мережі стильні образи. Цього разу знаменитість похизувалася костюмом з екошкіри.

Популярна співачка часто ділиться в мережі милими кадрами своєї сім’ї та цікавими образами. Знаменитість вже захопила мережу новим знімком у стильному вбранні.

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Образ Світлани Тарабарової

Співачка позувала на вулиці в чорному костюму з екошкіри українського бренду Motrya. Cвітлана приміряла жилетку з поясом та колоти. Її образ довершували довгі рукавиці. Вартість жилету складає 3800 гривень, а колоти – 1985 гривень.

Під низ Тарабарова одягнула білу футболку, а такий стильний чорний образ доповнювали черевики та чорна сумка.

Довге волосся артистка вклала звично: розпустила та випрямила. На обличчі вона зробила природний макіяж, який не перенасичував образ. Світлана підкреслила очі світло-коричневими тінями, а губи нафарбувала гігієнічною помадою.

У підписі до фото Світлана Тарабарова зазначила, що вже дуже хоче тепла і сонечка. Підписники зірки вже встигли прокоментувати її новий образ:

"Виглядаєте шикарно";

"Сонячна";

"Образ просто вогонь";

"Красунька";

"Гарна така".



Світлана Тарабарова показала модний образ / Фото з інстаграму



Світлана Тарабарова показала модний образ / Фото з інстаграму