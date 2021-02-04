Светр та жакет одного кольору: приклади бездоганних образів на весну

Вже більшість модниць в очікуванні теплих днів, аби нарешті приміряти увесь одяг, який залежався на полицях. Втім на початку весни ще зарано носити тонкі блузки, тож доведеться ще трохи одягати светри. Щоб вони виглядали стильно – розбавте їх жакетом такого ж кольору.

Джерело: Cosmopolitan

Светр ніколи не втрачає своєї актуальності в рейтингах популярності серед жіночого одягу.

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Відомі фешіоністи ще попередніх сезонів запровадили тренд на носіння светру чи водолазки з жакетом одного й того ж кольору. Светр з високим горлом особливо актуальний, коли на вулиці прохолодно. Якщо ж на вулиці трохи потепліє, то замість светра можна одягати гольф.

Навесні в такому вбранні з відповідним низом можна комфортно почуватись на прогулянці, культурному заході – в театрі, кіно, музеї. Одяг цілком відповідає діловому стилю. У ньому зручно і затишно працювати, проводити переговори з партнерами. Красивий жакет, светр з високим горлом додадуть образу святковості.

Жакет та светр одного кольору можна носити з трендовими шкіряними штанами, джинсами, бермудами чи яскравими лосинами.

З чим носити светр з жакетом

З шкіряними штанами

Яскравий жакет зі светром в тон в парі з трендовими шкіряними штанами – безпрограшний варіант на весну. Такий аутфіт чудово підійде для вечірки з друзями чи прогулянки. Образ ідеально доповнять черевики та невелика сумка через плече.



З чим носити светр з жакетом / Cosmopolitan

Зі строгою кліткою

Картаті штани навесні будуть на піку популярності, і не лише вони. Оживити ваш образ та зробити його більш відповідним до весни зможе светр та жакет у відтінку фуксія. У новому сезоні не бійтеся експериментів та сміливо одягайте яскраві кольори.



З чим носити светр з жакетом / Фото з Pinterest

З джинсами

Монохромне поєднання светра і жакета підійде для будь-яких буденних виходів. Доповнюйте образ широкими джинсами в парі з чоботами на каблуці, або ж джинсами скіні з чоботами на масивній підошві. За прикладом Джіджі Хадід, жакет може бути не обов’язково однотонним.



З чим носити светр з жакетом / Cosmopolitan

Яскравий низ

Якщо ви плануєте відвідати вечірку, то зробіть ставку на яскравий низ. Святково виглядатимуть штани чи бермуди з блискітками. Щоб не вийшло великого перевантаження, верх обирайте в нейтральному забарвленні – бежевому, сірому та ніжно-рожевому.



З чим носити светр з жакетом / Cosmopolitan

Гра на контрасті

Обираючи монохромний верх в базовому забарвленні, створіть внизу акцент за допомогою яскравого низу. Чудово поєднуються рожеві штани з водолазкою та жакетом в бежевій гамі. Такий аутфіт підійде для прогулянок вихідного дня чи побачення.



З чим носити светр з жакетом / Фото з Pinterest

Total look

Образ в одній кольоровій гамі завжди виглядав неперевершено. В який колір одягнутися – вибір залишається за вами. Це може бути чорний, синій, лавандовий, чи трендовий рожевий. Щоб вбрання не сильно "кидалося в око", поєднуйте речі однієї колірної гами, але в різних відтінків – темніший міксуйте зі світлішим.



З чим носити светр з жакетом / Фото з інстаграму

Ставка на білий

Взимку не всі наважуються носити білий з ніг до голови, тож це означає, що навесні настає час освітлювати свій гардероб. Модний білий стане чудовим рішенням на теплу та сонячну погоду.

Одягайте білий кашеміровий светр з коміром в парі з білим жакетом та штанами палаццо. В такому аутфіті ви будете виглядати свіжо і стильно.



З чим носити светр з жакетом / Фото з інстаграму