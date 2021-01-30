Светр з ланцюжком – тренд майбутнього сезону: актуальні приклади

У новому сезоні на модну арену виходять светри з декорованою фурнітурою у вигляді ланцюжків. Такий светр випустив у своїй колекції італійський бренд Bottega Veneta.

Джерело: 24 канал

Якщо ви ще не знайшли святкового светра, то радимо звернути увагу на білий чи чорний джемпер декорований по вирізу золотистим ланцюжком. Светр з ланцюжком знаменитого бренду коштує 39 тисяч гривень.

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Вже навесні магазини мас-маркету запропонують не менш цікаві варіанти декорованого светру, тож вибирати буде з чого. Популярний іспанський бренд Zara оновлює колекції одягу тричі на тиждень, тож серед різноманіття представленого вбрання, точно знайдеться місце стильному светру в дусі Bottega Veneta.



Стильний светр з декорованим ланцюжком

Вовняний джемпер з розслабленим силуетом та характерним золотистим ланцюжком привертає увагу своїм глибоким декольте. Він оздоблений ребристими краями на манжетах та подолі джемпера. Такий светр ідеально підійде для штанів з екошкіри, міні, максі, або плісированих спідниць. Особливої святковості додадуть чоботи на високому каблуці.



Білий светр ідеально пасує до спідниці / Фото з інстаграму

Дизайнери Bottega Veneta також показали шерстяну сукню міді білого кольору з ланцюжком, яку ви можете застосовувати у своєму гардеробі вже, або на початку весни. Звичайне трикотажне плаття, прикрашене ланцюгом, виглядає абсолютно інакше і задає інший настрій.



Шерстяна сукня Bottega Veneta / Vogue

Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі нещодавно показала цікавий варіант чорної сукні з ланцюжком на спині. Придивіться також і до такого, не менш цікавого варіанту сукні.