Супермодель Коко Роша одягнула костюм від українського бренду: фото розкішного образу

33-річна канадська модель не вперше одягає вбрання від українського бренду. Коко Роша підтримує дизайнерів зі всього світу. Цього разу вона показала прихильникам стильні кадри, примірявши костюм від бренду Marianna Senchina.

Знаменита манекенниця, яка сьогодні, 10 вересня, святкує день народження, нещодавно відправилася на вечірку в штаті Пенсильванія, що в США.

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Для виходу вона обрала бездоганний рожевий аутфіт від української дизайнерки Маріанни Сенчини. Її фірмовим стилем є вбрання у горошок, рюші та банти, які підкреслюють жіночність. Брендом, який був створений у 2015 році керують дві сестри – Маріанна і Наталя. Вбрання цієї марки приміряла чимало знаменитостей, серед яких Ріанна та Дуа Ліпа.



Вбрання з весняно-літньої колекції українського бренду / Фото з сайту Marianna Senchina

Образ Коко Роші

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Модель Коко Роша приміряла на вечірку лляний жакет cross-body з пишними рукавами. Цей виріб дещо нестандартний, оскільки не застібається на ґудзики, а зав’язується ззаду на бант.

Доповненням до жакета стала мініспідниця рожевого кольору з накладними кишенями. Модель одягнула костюм з нової колекції весна – літо 2021. Жакет на сайті коштує 16 400 гривень, а спідниця – 9 400 гривень.

Коко Роша доповнила образ білими чоботами, заплела волосся в пучок, а на обличчі зробила ефектний макіяж. Стильні кадри знаменитість зробила на капоті машини, позуючи на тлі голубого неба.



Фото образу Коко Роші / Фото з НВ Life