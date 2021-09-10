Знаменита манекенниця, яка сьогодні, 10 вересня, святкує день народження, нещодавно відправилася на вечірку в штаті Пенсильванія, що в США.

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Для виходу вона обрала бездоганний рожевий аутфіт від української дизайнерки Маріанни Сенчини. Її фірмовим стилем є вбрання у горошок, рюші та банти, які підкреслюють жіночність. Брендом, який був створений у 2015 році керують дві сестри – Маріанна і Наталя. Вбрання цієї марки приміряла чимало знаменитостей, серед яких Ріанна та Дуа Ліпа.



Вбрання з весняно-літньої колекції українського бренду / Фото з сайту Marianna Senchina

Усі світові зірки знають: робити бездоганні фото для мережі варто на фоні камінів. Тож будьте теж у тренді та обирайте стильні й безпечні електрокаміни Dimplex.

Образ Коко Роші

Модель Коко Роша приміряла на вечірку лляний жакет cross-body з пишними рукавами. Цей виріб дещо нестандартний, оскільки не застібається на ґудзики, а зав’язується ззаду на бант.

Доповненням до жакета стала мініспідниця рожевого кольору з накладними кишенями. Модель одягнула костюм з нової колекції весна – літо 2021. Жакет на сайті коштує 16 400 гривень, а спідниця – 9 400 гривень.

Коко Роша доповнила образ білими чоботами, заплела волосся в пучок, а на обличчі зробила ефектний макіяж. Стильні кадри знаменитість зробила на капоті машини, позуючи на тлі голубого неба.



Фото образу Коко Роші / Фото з НВ Life