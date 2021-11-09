Супермодель Гейлі Бібер – нове обличчя білизняного бренду Victoria's Secret: стильні кадри

Білизняний бренд Victoria's Secret запросив стати обличчям своєї нової рекламної кампанії американську супермодель Гейлі Бібер. Манекенниця знялася в одязі для сну та трьох комплектах спідньої білизни з еластичного шовку.

Поява 24-річної Гейлі Бібер у спідній білизні бренду Victoria's Secret викликав резонанс у мережі. Справа в тому, що останнім часом навколо всесвітньо відомої марки крутиться чимало скандалів. Багато років Victoria's Secret диктували світові свої стандарти краси, які не подобалися користувачам.

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Бренд неодноразово звинувачували в тому, що для реклами вони обирають суперхудих моделей, втім у реальному житті жінки мають різні форми. Через це влітку бренд оголосив, що закриває своє щорічне шоу Victoria’s Secret.

Марка поміняла політику та почала знімати в рекламі дівчат з різними параметрами. За останні кілька місяців бренд реабілітувався в очах прихильників, тож вирішив потішити фанатів новим рекламним обличчям – Гейлі Бібер, яку люблять в усьому світі.

Перед камерами манекенниця позувала у білому комплекті з чорним мереживом, у фіолетовому виробі та лавандовому образі з червоною окантовкою.

Ми дуже раді вітати Гейлі в активній групі жінок. Її щирість і прагнення залишатися вірною собі надихають

– зазначила головна дизайнерка Victoria's Secret Lingerie Джені Шаффер.



Гейлі Бібер знялася у рекламній зйомці одягу для сну / Фото з інстаграму



Гейлі Бібер знялася у рекламній зйомці одягу для сну / Фото з інстаграму



Гейлі Бібер знялася у рекламній зйомці одягу для сну / Фото з інстаграму